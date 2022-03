Pour la saison prochaine, Christophe Galtier pourrait miser sur le jeune Djordje Mihailovic (23 ans).

De nombreux talents commencent à éclore en MLS. C’est notamment le cas du milieu offensif américain de Montréal, Djordje Mihailovic, auteur de 4 buts et 14 passes décisives en 35 rencontres la saison dernière. D’après les informations de Foot Mercato, le joueur suscite l’intérêt chez beaucoup d’écuries européennes en France, Angleterre, Allemagne, Italie, et notamment à l’OGC Nice. Son contrat chez le club canadien expire en juin 2023, mais il pourrait prendre la direction de l’Europe plus précocement. Les Aiglons se sont donc penchés sur le profil, mais ne seraient pas les seuls en France puisque 2 autres clubs de Ligue 1, aux identités masquées, suivent le dossier de près.