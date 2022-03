L’équipe de France enverra une mini-sélection de neuf athlètes aux Mondiaux en salle de Belgrade (18-20 mars), avec les hurdleurs Pascal Martinot-Lagarde et Wilhem Belocian, mais sans Renaud Lavillenie et Kevin Mayer, a annoncé lundi la Fédération française d’athlétisme (FFA).

Seulement trois femmes (Aurore Fleury sur 1.500 m, Cyréna Samba-Mayela sur 60 m haies et Léonie Cambours sur pentathlon) et six hommes (Martinot-Lagarde et Belocian sur 60 m haies, Thibaut Collet et Valentin Lavillenie à la perche, Melvin Raffin et Jean-Marc Pontvianne au triple saut) représenteront la France à Belgrade. Une sélection réduite qui s’explique par les critères volontairement difficiles fixés par la FFA et par le manque de performances de niveau mondial réussies par les athlètes tricolores au cours de la saison en salle. L’équipe de France d’athlétisme reste sur plusieurs compétitions internationales décevantes, et n’a ramené qu’une seule médaille des Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier.

Parmi les absents, l’ex-recordman du monde du saut à la perche Renaud Lavillenie avait rempli les critères en franchissant 5,81 m, mais a été dominé aux Championnats de France par Thibaut Collet et par son frère Valentin Lavillenie. Chaque pays ne peut envoyer que deux athlètes par épreuve et par sexe. Le spécialiste des épreuves combinées Kevin Mayer a préféré jeter l’éponge dimanche, blessé au tendon d’Achille droit, pour se concentrer sur la saison estivale.