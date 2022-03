Présent dans le onze de L’Équipe, Marco Bizot a été le meilleur gardien de Ligue 1 cette semaine.

Comme chaque semaine, la rédaction de L’Équipe nous propose son équipe-type du week-end, en lien avec les prestations et les résultats de la journée de Ligue 1. Et pour cette 27e journée, nous retrouvons notamment dans cette équipe 2 Lyonnais, 2 Monégasques, 2 Rennais et un joueur du Stade Brestois. Effectivement, Marco Bizot, le gardien hollandais du club breton, a réalisé une excellente prestation lors du succès du SB29 sur la pelouse de Lens (0-1). Auteur de 5 arrêts, le portier brestois a été l’élément clé de son équipe au cours de cette victoire, ce qui lui a valu la note de 8/10 par L’Équipe, soit la meilleure note attribuée du week-end.