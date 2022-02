Pour Galtier, un boycott des clubs comme Chelsea et Monaco serait totalement inapproprié.

De passage en conférence de presse ce lundi, alors que l’OGC Nice se prépare à affronter Versailles demain soir (21h) en demi-finale de Coupe de France, Christophe Galtier a recadré quelques journalistes qui lui ont demandé si les Aiglons envisageaient un boycott des déplacements à Monaco en raison de l’invasion russe en Ukraine et de l’affiliation des propriétaires du club de la principauté avec le gouvernement de Vladimir Poutine.

« Boycotter des déplacements à Monaco ? Jamais de la vie ! Il n’y a aucun sens. (…) Je n’ai aucun problème à rencontrer l’AS Monaco. On se doit d’amener un soutien au peuple ukrainien, aux sportifs ukrainiens, et plus précisément aux footballeurs et entraîneurs, mais on ne peut pas en vouloir à toutes les personnes de nationalité russe », a insisté l’entraîneur niçois.