C’est désormais officiel : la Russie ne participera pas à la prochaine Coupe du monde de football.

Ce lundi, la FIFA et l’UEFA ont pris la lourde décision d’interdire la participation des clubs et de la sélection russes aux prochaines compétitions. Ainsi la Russie, qui devait disputer les barrages de qualification pour le mondial face à la Pologne le 24 mars prochain, sera privée de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une décision qui fait suite à l’invasion russe en Ukraine et qui restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.