Les clubs russes engagés en EuroLigue (C1) et en EuroCoupe (C2) de basket ont été suspendus de ces deux compétitions en raison de « la guerre en Ukraine », a annoncé lundi l’ECA, la société qui gère ces deux épreuves.

La participation du CSKA Moscou, de Kazan et du Zenit Saint-Pétersbourg à l’EuroLigue est suspendue, de même que celle de Kouban Krasnodar à l’EuroCoupe, précise l’Euroleague Commercial Asset dans un communiqué. « Si la situation n’évolue pas de manière favorable, tous les matches de la saison régulière contre des équipes russes seront annulés afin de reconfigurer les classements des ligues », ajoute l’ECA.

« L’EuroLigue et ses clubs réitèrent leur ferme engagement en faveur de la paix, contre tout acte de violence ou de guerre, et continueront à utiliser leur voix pour promouvoir le respect, l’inclusion et la diversité, valeurs qui sont au cœur de l’organisation et de ses équipes », précise le communiqué.