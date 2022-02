Encore choqué par la décision de l’arbitre, Eric Di Meco a sorti la sulfateuse au micro de RMC.

De passage sur les ondes de RMC ce lundi, Eric Di Meco est revenu sur le but refusé à Lucas Paqueta hier soir lors du match entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC (0-1). Une erreur d’arbitrage inacceptable pour le consultant, qui n’a pas hésité à torpiller l’homme en jaune de la soirée, Clément Turpin.

« On prend l’action et on met les maillots qu’on veut à l’adversaire. Au 21e siècle, avec la VAR comme outil et le soi-disant meilleur arbitre français qui annule ce but, il faut arrêter. Monsieur Turpin doit arrêter le football. Et je veux qu’on arrête de dire que c’est le meilleur arbitre français car c’est catastrophique. Garibian nous dit qu’il n’avait pas les bons angles, mais comment tu ne vois pas que le gardien de Lille tape dans la terre. Comment on peut refuser ce but ? Comment ? Avec un seul ralenti, on sait qu’il y a but. Cela doit prendre deux secondes. S’il y a un vrai arbitre dans le car, ça prend deux secondes. Si ça arrive à l’OM, on en fait pendant une semaine. Je comprends que Bosz soit énervé. Turpin leur a mis une carotte pareille contre Paris. C’est incompréhensible. »