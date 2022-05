Pour Rothen, Jim Ratcliffe doit se racheter auprès des supporters niçois avec un recrutement XXL cet été.

Dans son émission ‘Rothen s’enflamme’ sur RMC, l’ancien Parisien Jérôme Rothen a fait le bilan de la saison en demi-teinte de l’OGC Nice. Il a notamment pointé du doigt la stratégie de Jim Ratcliffe, le propriétaire des Aiglons arrivé en 2019 avec d’énormes ambitions.

« Le problème ? C’est l’argent. On se disait qu’il allait mettre de l’argent, on a vu la fortune de Monsieur Ratcliffe. On pensait que la Ligue des Champions allait bientôt arriver à Nice, on disait même qu’ils allaient la gagner avant le Paris Saint-Germain. Quand tu mets la barre aussi haut, forcément, au bout de quelques mois, tu attends des investissements importants. 100 M€, c’est un beau budget, mais c’est déjà insuffisant pour rivaliser avec les meilleures équipes en France, donc je ne parle même pas en Europe. (…) Si tu ne mets pas plus d’argent sur la table, tu ne pourras pas faire évoluer Nice. On se demande pourquoi il est venu à Nice pour vendre du rêve comme ça. S’il veut me faire taire, faire taire les Niçois et Galtier, il met 150 millions dans le recrutement cet été et là on la fermera. »