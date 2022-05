Pour Ménès, le FC Nantes n’aura pas les armes pour réitérer leur exploit la saison prochaine.

Tombeur de l’OGC Nice en finale de la Coupe de France (1-0) le 7 mai dernier, Antoine Kombouaré a mené le FC Nantes jusqu’aux sommets cette saison. 9e de Ligue 1, les Canaries disputeront la Ligue Europa la saison prochaine grâce à leur succès face aux Aiglons, un an seulement après être passé par les barrages. Une performance XXL que Pierre Ménès salut, avec tout de même une pointe de scepticisme.

« Qu’Antoine Kombouaré reste dans un club dans lequel il est très attaché, oui c’est possible », a analysé l’ancien chroniqueur du CFC. « Ensuite, que Kita qui semble plutôt dans une logique de vente sorte le chéquier, non. L’équipe sera amoindrie déjà avec le départ annoncé de Kolo Muani. On craint un peu que tout ça ne soit finalement qu’un one shoot. »