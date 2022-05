Les basketteurs de Villeurbanne, doubles champions de France en titre, ont bouclé la saison régulière d’Elite à la première place au classement à l’issue de la 34e et dernière journée, et bénéficiera de l’avantage du terrain pour l’ensemble des play-offs.

Mardi soir sur le parquet de Limoges, les joueurs de TJ Parker ont signé un onzième succès de rang en Elite, en allant s’imposer à Beaublanc 79 à 70, titillés toutefois pendant plus d’une demi-heure de jeu. Ce 26e succès de la saison régulière (pour huit revers), assure à l’ASVEL la première place, devant Monaco et Boulogne Levallois tous deux battus lors de la dernière journée, à Cholet (92-85) et à domicile contre Paris (81-65). La Roca Team prend au final la 2e place du championnat (25 victoires), devant les Metropolitans 92 (24 victoires). Les deux clubs se retrouvent ainsi dans la même moitié de tableau et pourraient se retrouver en demies, s’ils parviennent à se débarrasser respectivement de Strasbourg et de Pau-Lacq-Orthez en quarts (au meilleur des trois rencontres).

Grâce à sa victoire contre Monaco, dans une Meilleraie en fusion et debout une grande partie du dernier quart-temps, Cholet a arraché le dernier billet pour les play-offs et défiera l’Asvel en quarts de finale. Dans la lutte pour le maintien, les trois équipes concernées -Paris, Fos-sur-Mer et Orléans- se sont imposées, respectivement à Levallois (81-65), à Dunkerque (90-87) et au Portel (83-79). Des succès qui permettent aux Parisiens (13 succès) et aux Provenciaux (12 succès) de se maintenir dans l’Elite, alors qu’Orléans (12 succès mais une différence défavorable par rapport à Fos) accompagnera Châlons-Reims, relégué avant la dernière journée, en ProB la saison prochaine.