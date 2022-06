En fin de contrat, Paulo Dybala quitte la Juventus Turin après sept années passées sur le Piémont. Un départ officialisé sur les réseaux sociaux du club.

« Un grand voyage, celui que nous avons vécu ensemble, fait non seulement de buts et de victoires, mais aussi de grands jeux, de nuits inoubliables, de performances d’une qualité absolue. Et pour tout cela, nous le remercierons toujours. Bonne chance Joya ! On l’a dit, un bagage construit ensemble, au cours de ces sept années. Un bagage qui, pour Paulo, se compose de 293 apparitions, 115 buts, 45 passes décisives et 12 titres remportés. Des chiffres qui, lorsqu’ils sont examinés en profondeur, disent beaucoup de choses : par exemple, Paulo occupe la neuvième place de tous les temps au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Juventus, toutes compétitions confondues Et toujours en parlant de buts, deux records : Dybala est le joueur qui a marqué le plus de fois (68) à l’Allianz Stadium, toutes compétitions confondues, et il est le bianconero qui a marqué le plus de buts depuis l’extérieur de la surface (25) en Serie A », a publié la Juventus Turin dans un communiqué officiel.

Dans la foulée, la Juventus Turin a officialisé les départs d’Alvaro Morata, qui retournera à l’Atlético de Madrid, et Federico Bernardeschi.