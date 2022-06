Sur demande la police française, leurs homologues danois ont perquisitionné les véhicules et les chambres des coureurs de l’équipe Bahrain Victorious à la veille du départ du Tour de France. Rien n’a été saisi.

Ce matin les coureurs de l’équipe Bahrain Victorious ont été réveillés à l’aube. A 5h30, les policier danois, sous ordre de la police française, ont perquisitionné l’hôtel où logeait les coureurs. Cette perquisition fait suite à l’enquête ouverte par le parquet de Marseille en 2021 lorsque des hôteliers, où logeait l’équipe Bahrain Victorious, avaient rapporté entendre des bruits importants d’home trainer jusque tard dans la nuit.

L’équipe qui prendra le départ du Tour de France demain indique dans un communiqué : « Les officiers ont fouillé tous les véhicules de l’équipe, du personnel et les chambres des coureurs. L’équipe a pleinement coopéré à toutes les demandes des agents et la recherche a été achevée en deux heures. Aucun objet n’a été saisi à l’équipe. Suite à la recherche policière, l’équipe a maintenant hâte de se concentrer sur la plus grande et la meilleure course cycliste au monde, le Tour de France. L’équipe ne fera aucun autre commentaire sur le sujet. »