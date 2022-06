Le nouveau magazine Women Sports Africa N.5 est désormais disponible !

Au sommaire de ce nouveau magazine :

FOCUS sur le CAN Féminine 2022, enjeux, équipes favorites, programme… Tout ce qu’il faut savoir avant la 14e édition ;

Portrait – Le fabuleux destin de Nomsebenzi Tsotsobe ;

Interview exclusive avec Ashleigh Plumptre ;

Food – Rencontre avec la cheffe Prisca Giblert : « Non, la cuisine ivoirienne n’est pas plus riche ! »

Rencontre avec Stéphanie Broutin « Une fille ne devrait pas se poser la question de savoir si elle peut jouer au foot » ;

Sylvie Le Maux nous parle de l’Alliance francophone d’escrime ;

CARNET PRATIQUE, La routine sportive de Nisrine Fathi ;

Et bien plus encore !

Pour lire le magazine en ligne ➡️ cliquer ici.

