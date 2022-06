Richarlison devrait officiellement rejoindre dans les prochaines heures Tottenham et ainsi quitter Everton contre environ 60 millions d’euros.

Les Spurs continuent leur début de mercato de folie. L’écurie anglaise a déjà signé Ivan Perisic et devrait signer dans les prochaines heures Clément Lenglet mais aussi Richarlison. Selon les informations de The Athletic et de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre Everton et Tottenham. il reste encore quelques détails à régler mais le brésilien devrait rejoindre Londres contre environ 60 millions, bonus compris. Le buteur de 25 ans doit même passer sa visite médicale aujourd’hui. L’attaque des Spurs est, si cela reste comme ça jusqu’à la fin du mercato, très intéressante avec Harry Kane, Heung-Min Son, Dejan Kulusevski et Richarlison.