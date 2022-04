Loin d’être indiscutable du côté d’Arsenal, Nicolas Pépé ne souhaite plus se contenter du banc. L’international ivoirien va chercher une porte de sortie lors du prochain mercato estival.

Recruté pour 80 millions d’euros en provenance du LOSC, Nicolas Pépé n’est jamais parvenu à réitérer les prestations réalisées en Ligue 1 sur les pelouses de Premier League. Au vu du prix déboursé, l’international ivoirien est une véritable déception. Cette saison, malgré les succès enchaînés par les Gunners, Nicolas Pépé reste cantonné au banc. Auteur d’une saison moyenne avec 3 buts et 5 passes décisives en 18 rencontres disputées, il ne semble plus avoir la confiance de Mikel Arteta. Une situation qui le pousse vers la sortie.

« C’est frustrant de ne pas jouer. Aucun joueur n’aime ne pas jouer, mais je dois respecter la décision de l’entraîneur. Quand une équipe gagne, il est difficile pour un entraîneur de faire des changements. Mikel me l’a expliqué et je sais que je dois travailler dur à l’entraînement pour avoir plus de temps de jeu. L’entraîneur sait ce que je pense et à quel point je travaille dur. C’est aussi une question de communication. Parfois, il n’est pas facile de communiquer avec la barrière de la langue. […] Je suis concentré sur nos performances jusqu’à la fin de la saison et sur l’objectif du club qui est d’accéder à la Ligue des Champions. Ensuite, nous verrons ce qui se passe« , a lancé Nicolas Pépé dans des propos accordés à Metro.