Libre en juin prochain, l’international marocain Romain Saïss intéresse plusieurs clubs de Ligue 1 comme Marseille, Rennes, Lyon ou encore Strasbourg.

Romain Saïss à la cote ! Interrogé par l’Équipe au sujet de la Can, le média révèle que le capitaine du Maroc pourrait revenir en France. Libre en juin prochain, la situation contractuelle du joueur de Wolverhampton ne laisserait pas insensible l’OM, L’OL, le Stade Rennais et le Racing Club de Strasbourg. “Je prends beaucoup de plaisir en Premier League mais je ne ferme aucune porte, Je verrai le projet le plus intéressant ici ou ailleurs“, explique Romain SaÏs dans les colonnes de l’Équipe. Les clubs Français ont cependant de la concurrence, le Betis Séville, Villarreal, Wolfsburg et quelques clubs en Turquie surveillent l’international marocain.

Un profil parfait pour remplacer Kamara ou Denayer

Arrivé en 2016 en Angleterre en provenance d’Angers, Romain Saïss est devenu au fil du temps un des meilleurs défenseurs de la Premier League. L’arrivée du capitaine des Lions de l’Atlas pourrait compenser le possible départ de Jason Denayer coté Olympique Lyonnais et coté Marseillais celui de Boubacar Kamara. Les deux joueurs sont en fin de contrat en juin 2022.