Loin d’être assuré de poursuivre son aventure madrilène la saison prochaine, Carlo Ancelotti s’apprête à observer un véritable duel pour sa succession. La légende Xabi Alonso ainsi que Thomas Tuchel seraient les deux favoris d’une longue liste établie par Florentino Pérez.

Opposé au Paris Saint-Germain en 8èmes de finale de la plus grande des compétitions européennes, le Real Madrid a été mené pendant plus de 150 minutes de jeu avant d’inverser la tendance. Un scénario qui avait déjà fait tiquer Florentino Pérez avant que sa formation ne soit humiliée à domicile par le FC Barcelone, (0-4). Une rencontre au conséquence irréversible pour Carlo Ancelotti. Depuis ces récents fiascos, l’Italien est en grand danger et il ne devrait pas être le visage du nouveau Real Madrid construit par son président la saison prochaine. La direction madrilène a de réelles ambitions et souhaitent construire un projet à long terme avec un entraîneur plus jeune avec des principes de jeu plus moderne et attrayant.

Selon les informations dévoilées par la presse espagnole et relayées par Fichajes.net, le Real Madrid souhaiterait construire sur de nouvelles bases la saison prochaine alors que Kylian Mbappé sera le centre du futur madrilène. Florentino Pérez souhaiterait parier sur Xabi Alonso afin d’entamer une nouvelle ère dans l’histoire du club comme a pu le faire le FC Barcelone avec Xavi Hernandez. Une information contrebalancée par AS, qui indique que Thomas Tuchel serait grand favori aux yeux de Florentino Pérez. Les deux hommes devraient s’affronter en duel pour prendre la succession de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid.