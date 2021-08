Après les incidents survenus hier soir à l’Allianz Riviera, le parquet de Nice a ouvert une enquête.

Le choc de la troisième journée de Ligue 1 entre Nice et Marseille a totalement dégénéré. Attaqué au point de corner par un jet de bouteille provenant des tribunes, Dimitri Payet a provoqué un attroupement général en répliquant contre les supporters Niçois. La situation s’est rapidement envenimée et les deux équipes ont été renvoyé aux vestiaires. Alors que les autorités et la LFP ont donné leur accord pour reprendre la rencontre, l’OM a refusé de revenir sur la pelouse. « La Ligue (LFP) a décidé de faire reprendre le match. On a décidé pour la sécurité de nos joueurs, qui ont été agressés lors de l’envahissement du terrain, de ne pas reprendre car la sécurité de nos joueurs n’était pas garantie », a expliqué le président de l’OM, Pablo Longoria, dans une vidéo transmise aux médias.

Ce lundi, le parquet de Nice a précisé qu’« une enquête est en cours, mais il n’y a pas de garde à vue » à ce stade.