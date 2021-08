D’après les informations du journal Le Parisien, les dirigeants du PSG ont l’intention de se débarrasser de trois joueurs cet été : Layvin Kurzawa, Rafinha et Pablo Sarabia.

Alors que le mercato estival du Paris Saint-Germain a été stratosphérique du côté des arrivés, les départs se sont fait bien plus rares cet été. D’après les informations du journal Le Parisien, Leonardo aurait listé en priorité trois joueurs sur la liste des transferts : Layvin Kurzawa, Rafinha et Pablo Sarabia. Le premier avait longtemps été annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais, mais Peter Bosz a finalement choisi de recruter le double champion d’Europe Emerson Palmieri. Pablo Sarabia a également des touches auprès de plusieurs clubs de Liga, tandis que la situation semble plus calme autour du Brésilien Rafinha.

Le média francilien explique que d’autres joueurs, comme Ander Herrera, Idrissa Gueye, Julian Draxler et Thilo Kehrer, ont gagné leur place après de bons matchs de préparation et des prestations convaincantes en Ligue 1 en l’absence de toutes les stars de l’effectif. Leonardo a donc limité sa liste de départ à trois joueurs, qu’il espère voir quitter le club dans la semaine. L’objectif du PSG serait de définitivement boucler le mercato estival avant les grands débuts de Lionel Messi en Ligue 1, dimanche prochain (20h45) à Reims.