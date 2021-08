L’Allemand Alexander Zverev a gagné une place au classement ATP publié lundi après sa victoire à Cincinnati, tout comme Benoît Paire, auteur d’un beau parcours.

Zverev, 24 ans, profite de son succès en finale du tournoi sur dur américain contre Andrey Rublev, qui reste 7e, pour retrouver un 4e rang mondial qu’il n’avait plus connu depuis mai 2019. Il n’est plus qu’à une place de son meilleur classement à l’ATP (3e), atteint en novembre 2017. A une semaine de l’US Open (30 août – 12 septembre), le retour en forme de Benoît Paire, battu en quarts de finale à Cincinnati par Rublev, ne lui permet de gagner qu’une seule place, pour passer 49e. Comme Paire, le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime a opéré une légère progression, gagnant deux places pour se retrouver 15e. Le Bulgare Grigor Dimitrov a lui réintégré le Top 20 avec sa 18e place, après avoir été stoppé en huitièmes de finale par Daniil Medvedev.

En revanche, Richard Gasquet, défait au 1er tour à Cincinnati par Andy Murray, chute de 29 places et se retrouve 82e.

Classement ATP après les matches disputés lundi :

1. Novak Djokovic (SRB) 11113 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9980

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8350

4. Alexander Zverev (GER) 8240 (+1)

5. Rafael Nadal (ESP) 7815 (-1)

6. Dominic Thiem (AUT) 6995

7. Andrey Rublev (RUS) 6400

8. Matteo Berrettini (ITA) 5533

9. Roger Federer (SUI) 4125

10. Denis Shapovalov (CAN) 3580

11. Casper Ruud (NOR) 3455

12. Pablo Carreño (ESP) 3325 (+1)

13. Hubert Hurkacz (POL) 3128 (-1)

14. Diego Schwartzman (ARG) 2980

15. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2828 (+2)

16. Jannik Sinner (ITA) 2750 (-1)

17. Alex De Minaur (AUS) 2555 (+1)

18. Grigor Dimitrov (BUL) 2511 (+3)

19. Christian Garín (CHI) 2510 (+1)

20. Gaël Monfils (FRA) 2503 (+2)

…

26. Ugo Humbert (FRA) 2090 (+3)

44. Adrian Mannarino (FRA) 1469 (-1)

49. Benoît Paire (FRA) 1384 (+1)

69. Jérémy Chardy (FRA) 994 (+3)

78. Arthur Rinderknech (FRA) 924 (+2)

82. Richard Gasquet (FRA) 896 (-29)

87. Corentin Moutet (FRA) 873 (+3)

94. Benjamin Bonzi (FRA) 821 (+2)

98. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 813