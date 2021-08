Pour mettre un terme aux problèmes de sécurité dans les stades, la LFP a demandé de l’aide aux ministères de l’Intérieur, de la Justice, de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports.

Suite aux incidents survenus dimanche soir lors de la rencontre entre Nice et l’OM, la LFP a adressé un courrier aux ministères de l’Intérieur, de la Justice, de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, appelant le gouvernement à l’aide quant aux problèmes de sécurité dans les stades.

D’après les informations de RMC, Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel a fait part de son « inquiétude » quant à « des faits inacceptables » s’étant produits ce week-end : « La sécurisation des matches de football et la gestion de certains supporters sont particulièrement complexes. Dans ces conditions, il me semble important de vous alerter pour vous faire part de notre inquiétude et vous rappeler que les pouvoirs de la LFP sont, somme toute, assez limités pour régler ces problèmes de violence et d’ordre public. »

En attendant les possibles sanctions pour les deux clubs, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé la fermeture pour quatre matches de la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera.