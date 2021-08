Après un passage au Portugal, Adil Rami (35 ans) va faire son retour en Ligue 1 dans les rangs de Troyes.

Libre de tout contrat depuis son départ de Boavista, Adil Rami va faire son grand retour en Ligue 1. Comme annoncé par RMC Sport, où il officiait en tant que consultant, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille va s’engager avec le promu Troyes.

Après avoir passé avec succès sa visite médicale, le champion du monde 2018 (36 sélections) a signé un contrat d’un an (plus une année en option) avec l’ESTAC. Avec un seul point en trois matchs, le champion de Ligue 2 se retrouve 18e de Ligue 1 et ne dirait pas non à une recrue d’expérience en défense.