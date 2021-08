📝 La liste #U18 de Lionel Rouxel pour le 14e tournoi de Limoges qui se déroulera du 1er au 5 septembre au stade de Beaublanc.



🏃 22 joueurs convoqués.



⚽️ Tournoi de Limoges :

– vs Suisse (01/09)

– vs Portugal (03/09)

– vs Espagne (05/09)#FiersdetreBleus 🇫🇷 pic.twitter.com/PKIMiAcBzO