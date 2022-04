Frustré par les commentaires des anciens joueurs à son égard, Neymar a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Buteur hier soir dans le Classico face à l’Olympique de Marseille (2-1), Neymar semble retrouver de sa superbe en fin de saison. Souvent critiqué, le Brésilien a aussi retrouvé son sens de la réparti. Ce lundi sur les réseaux sociaux, la star du PSG a envoyé un énorme tacle à ces « ex joueurs qui ouvrent la bouche pour dire la merde ».

« Je suis vraiment déçu de mon palmarès. Moralement, j’en ai marre de ces ex joueurs qui sont là et qui n’ouvrent la bouche que pour dire de la merde. Cinq minutes d’interview et tout ce qu’il a fait c’est parler de la vie des autres. Si vous voulez critiquer, critiquez. Mais dire des conneries comme ça, ce n’est pas possible », a fustigé le Parisien, faisant notamment référence à une récente interview de Fabio Aurelio où ce dernier revenait sur la carrière gâchée de Neymar.