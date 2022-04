Pour Courbis, Jorge Sampaoli aurait dû faire confiance à Steve Mandanda hier soir contre le PSG.

Annoncé titulaire par nos confrères de Téléfoot, Steve Mandanda a finalement assisté au Classico depuis le banc de touche hier soir contre le Paris Saint-Germain (défaite 2-1). Un choix contesté, notamment après la sortie hasardeuse de Pau Lopez sur l’ouverture du score de Neymar. Au micro de RMC Sport ce lundi, Rolland Courbis estime lui aussi que Jorge Sampaoli a fait une erreur en se privant du vétéran de 36 ans.

« Quand on voit à quel point il est difficile de marquer un but à Mandanda en ce moment, et qu’il ne termine pas cette série avec le Classique… Compte tenu du professionnalisme de Steve, de ses prestations, remettre un Pau Lopez qui donne l’impression d’avoir baissé de niveau sur ses derniers matches. Effectivement, c’est un gardien qui sort jusqu’au rond central, mais sur ses dernières sorties, ce n’est pas tout à fait ça. »