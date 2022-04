En se fiant aux statistiques, voici ce à quoi devrait ressembler le classement final de Ligue 1.

À six journées de la fin du championnat, le suspense est encore entier notamment concernant la lutte pour le maintien et pour les places européennes. Mais si l’on se fie aux statistiques publiées ce lundi par la plateforme fivethirtyeight, on peut déjà se projeter sans attendre le 21 mai, date de la dernière journée de Ligue 1. Ainsi d’après les chiffres, le Paris Saint-Germain a 99% de chances d’être sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire. Les hommes de Mauricio Pochettino pourraient même sabrer le champagne dès mercredi en cas de victoire à Angers et de faux pas de l’OM au Vélodrome contre Nantes.

L’OM d’ailleurs et le mieux engagé pour décrocher la Ligue des champions la saison prochaine (74%) et le troisième ticket (en barrage ou direct) devrait revenir au Stade Rennais, actuellement sur une meilleure dynamique que Monaco et Nice. Tout en bas du classement, les places de relégables semblent destinées à Metz et Bordeaux, tandis que Clermont devrait céder le fauteuil de barragiste à l’AS Saint-Étienne. Affaire à suivre…