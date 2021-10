Jérôme Rothen n’a pas du tout apprécié la sortie médiatique de Neymar sur son avenir et son mental.

« J’en ai marre d’en entendre certains. Parce que j’en ai connu des bien plus forts psychologiquement que Thiago Silva et Neymar. Il faut respecter les gens en dépression et ça peut arriver. Mais quand t’es un footballeur de ce niveau-là, comme Neymar, je pense qu’il y a des choses qui doivent se régler en privée. Il ne faut pas tout annoncer publiquement, surtout quand ça t’arrange. À l’arrivée, je n’ai pas l’impression qu’il soit en dépression sur certaines soirées bien arrosées. Là, il est heureux sur la piste de danse », a indiqué le consultant de RMC.