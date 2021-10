La police kényane était à la recherche ce jeudi du mari d’Agnes Tirop, prometteuse athlète de 25 ans qui a été retrouvée poignardée ce mercredi chez elle.

La double médaillée mondiale du 10.000 m (en 2017 et 2019) et 4e des derniers Jeux olympiques de Tokyo sur 5.000 m a été retrouvée morte, assinée, chez elle à Iten, ville d’altitude de l’ouest du Kenya où s’entraînent de nombreux coureurs de fond et demi-fond.

« Nous avançons dans la recherche du tueur », a déclaré jeudi à l’AFP Tom Makori, commandant de police du district de Keiyo North, où se trouve Iten.

Ce jeudi, M. Makori avait affirmé qu’Emmanuel Rotich, le mari d’Agnes Tirop, était le principal suspect. « Il a passé un appel aux parents de Tirop pour leur dire qu’il avait fait quelque chose de mal. Donc nous pensons qu’il sait ce qui s’est passé », avait-il expliqué. « Plus tôt nous le ferons révéler les circonstances qui ont conduit au meurtre de la jeune fille, mieux ce sera pour nous tous », a estimé jeudi le policier.

Etoile montante de l’athlétisme kényan, Tirop avait battu il y a un mois le record du monde du 10 km sur route dans une course exclusivement féminine en 30 min 01 sec à Herzogenaurach (Allemagne).