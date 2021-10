Le parcours du prochain Tour de France est désormais connu ! Celui partira du Danemark le 1er juillet et fera étape à l’Alpe d’Huez le 14 juillet 2022, jour de la Fête nationale, quatre ans après sa dernière venue, ont annoncé jeudi ses organisateurs.

La ville fera en effet office de l’une des cinq arrivées au sommet de ce Tour, qui s’achèvera le 24 juillet à Paris, sur les traditionnels Champs-Elysées.

Le parcours, qui a été dévoilé par le directeur du Tour Christian Prudhomme, répartit ses arrivées au sommet dans trois massifs: une dans les Vosges tout en haut de la Planche des Belles Filles, deux dans les Alpes, le col du Granon et l’Alpe d’Huez, et deux dans les Pyrénées, à Peyragudes et Hautacam.

Le départ sera donné à Copenhague, le plus au nord de l’histoire de l’épreuve créée en 1903, et l’arrivée jugée comme d’habitude sur les Champs-Elysées à Paris. Entre temps, les coureurs passeront par quatre pays (Danemark, France, Belgique, Suisse).

Ils partiront un jour plus tôt que d’habitude, un vendredi, afin de permettre le transfert vers le nord de la France après les trois premières journées danoises. La course, comme l’an passé, passera par les Alpes avant les Pyrénées et « se déterminera définitivement à l’occasion d’un contre-la-montre de 40 kilomètres programmé dans le site médiéval de Rocamadour, ancestral lieu de pèlerinage, à la veille de l’arrivée à Paris. »

Une nouveauté est à noter : le col pyrénéen de Spandelles, qui précédera la dernière ascension, la montée d’Hautacam, à trois jours de la conclusion parisienne.

Dans les Alpes, les cyclistes affronteront le col du Granon, à 2413 mètres d’altitude au-dessus de la station de Serre-Chevalier.