Newcastle a conclu un accord de 15 millions d’euros pour le défenseur de Brighton Dan Burn. Le gigantesque défenseur central d’1m98 renforcera la défense des Magpies après être devenu le dernier renfort du club racheté par les Saudiens.

Burn a signé un contrat de deux ans et demi à St James’ Park. Et il devient le troisième défenseur à rejoindre Newcastle ce mois-ci après l’arrière droit Kieran Trippier et l’arrière gauche Matt Targett.

Burn a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici. Je n’ai jamais pensé que je serais dans cette position, alors être un joueur de Newcastle et être autour de St. James’ Park, c’est quelque chose dont j’ai rêvé depuis que je suis enfant. » a-t-il déclaré. « J’ai hâte de porter le maillot et de voir ce que ça fait. Je suis impatient d’enfiler le maillot et de voir ce que ça fait. De m’asseoir dans la tribune Est quand j’étais enfant à maintenant, c’est fou. J’ai hâte de commencer. »

Le nouveau patron Howe a ajouté : « Je suis ravi de ramener Dan dans le Nord-Est. Il sait exactement ce que cela signifie de représenter ce club et il sera une grande présence pour nous sur et en dehors du terrain. Nous étions très désireux d’ajouter de la concurrence en défense et Dan correspond au profil que nous recherchions. Il est naturellement gaucher, ce qui apporte un équilibre supplémentaire à notre ligne arrière, et il sera un grand atout pour le groupe. »