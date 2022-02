Le joueur australien de la Section Paloise Mike Harris quitte le club de Top 14 comme a annoncé la direction via ses réseaux sociaux.

Mike Harris et Pau « ont convenu d’un commun accord pour mettre un terme anticipé à leur collaboration qui devait prendre fin le 30 juin 2022. L’aventure paloise de Mike Harris aura malheureusement été marquée par de nombreuses et lourdes blessures qui ne lui ont pas permis de prendre pleinement part à notre projet sportif », a expliqué la Section dans un communiqué. Agé de 33 ans, l’Australien n’a disputé qu’une seule rencontre cette saison et quatre la saison dernière.