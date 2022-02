L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a dévoilé son groupe pour le match du soir à venir face à l’Olympique Lyonnais. Une rencontre comptant pour la 14e journée de Ligue 1 et les Phocéens sont privés de trois joueurs.

Outre Gerson toujours en sélection brésilienne, l’OM sera privée de Leonardo Balerdi suspendu, Konrad de la Fuente légèrement blessé mais aussi les deux Sénégalais Bamba Dieng et Pape Gueye qui sont toujours à la CAN. Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ne sont pas qualifiés pour ce match. Voici le groupe olympien.