À la recherche de renforts pour accrocher le maintien en Premier League, Newcastle pourrait venir se servir en Ligue 1 cet hiver à en croire la presse britannique.

Toujours englué à la 19e place du classement de Premier League, Newcastle va enfin pouvoir sortir le chéquier à l’ouverture du mercato d’hiver. En janvier, les nouveaux propriétaires saoudiens devraient faire quelques folies pour remettre le navire à flot et maintenir les Magpies en première division anglaise. D’après les informations de Sky Sports, la shortliste de Newcastle est déjà très longue et comporte les noms de plusieurs joueurs de Ligue 1.

Dans le lot, on retrouve notamment les défenseurs de Lille et de Lyon, Sven Botman (30 M€ selon Transfermarkt) et Jason Denayer (20 M€). Le club du nord de l’Angleterre aurait également des vues sur Gerson (18 M€), arrivé cet hiver dans les rangs de l’Olympique de Marseille. Pour renforcer son attaque, Newcastle pourrait enfin miser sur l’Iranien Sardar Azmoun (25 M€), pisté depuis de nombreux mois par Juninho et l’Olympique Lyonnais. Affaire à suivre…