Frustré par les décision de la Ligue, le coach de Chelsea a poussé un nouveau coup de gueule face aux médias.

Toujours agacé par la décision de la Fédération anglaise de ne pas reporter les matchs du Boxing Day, Thomas Tuchel en a remis une couche hier au micro de la BBC. Interrogé après la victoire des Blues à Aston Villa (3-1), il a avoué être très « inquiet » pour ses joueurs.

« Je suis très impressionné par mes joueurs mais super inquiet. Peut-être que nous avons fait une grosse erreur en laissant les joueurs jouer après le corona et une ou deux séances d’entraînement. Mais évidemment, ils (la Premier League) nous ont fait jouer et donc nous jouons. Nous avons du mal, nous pressons nos joueurs. J’ai un maximum de respect pour ce que les joueurs ont fait. Nous changeons à cause des blessures. Nous ne changeons plus pour des raisons tactiques. Nous ne protégeons pas les joueurs car nous sommes la seule ligue qui n’a pas cinq changements. »