Pour Kévin Diaz, l’OM a un autre très bon coup à jouer du côté de Manchester United.

Alors que Jorge Sampaoli réclame des renforts pour la suite de la saison, Pablo Longoria n’a pas fini de trimer en janvier. Pour lui faciliter la tâche, le journaliste de RMC Sport Kévin Diaz a fait une liste de suggestions au Président de l’OM.

« Dans le système de Sampaoli, le joueur de couloir doit être hybride. Pour l’instant, il fait jouer Luan Peres en tant que latéral gauche. C’est un joueur polyvalent. Mais l’OM doit recruter un vrai piston gauche. J’ai des noms. Je ne sais pas si c’est réalisable pour Longoria. En un, je pense à Alex Telles. C’est un joueur que j’apprécie énormément. Il joue peu à Manchester United. Il pourrait être intéressé par un projet sur six mois pour se relancer et jouer dans une atmosphère bouillante. Il a un gros tempérament. C’est un bon passeur. Ce serait un joueur intéressant pour l’OM. C’est le vrai latéral brésilien, qui sait attaquer et défendre, avec un pied gauche exceptionnel. Après, il y a d’autres profils comme Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach), Alex Grimaldo (Benfica), Owen Wijndal (AZ) ou Tyrell Malacia (Feyenoord). Je fais confiance en Longoria. Il faut que le fair-play financier le lui permette ou que McCourt fasse une petite rallonge sur le mercato. »