Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse à la veille de recevoir le Stade de Reims pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 où il a évoqué une possible arrivée du milieu de terrain Tanguy Ndombélé.

Des retrouvailles à Paris entre Mauricio Pochettino et Tanguy Ndombélé ? En conférence de presse, l’entraineur du Paris Saint-Germain est resté évasif une une possible arrivée de l’ancien lyonnais dans la capitale française: « Je n’aime pas parler des rumeurs ou des joueurs qui sont dans d’autres équipes, a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse. On a un groupe de qualité. Le club a fait des efforts importants l’été dernier pour avoir un effectif équilibré. Ce n’est pas le moment de parler. Le mercato d’hiver est ouvert. Il y a toujours des situations avec des joueurs qui veulent jouer davantage ou qui ont des envies. Des joueurs peuvent être proposés au club. Il faut toujours écouter. Mais on ne parlera des cas individuels plus tard. » Pour rappel, l’entraineur Argentin a fait venir l’international français à l’été 2019 à Tottenham où il était encore en poste.