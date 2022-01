Le Paris Saint-Germain affronte le Stade de Reims dimanche à 20h45 en clôture de la 22e journée de ligue 1. Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse en début d’après-midi, il a donné des nouvelles rassurantes sur Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Tous deux incertains avant la rencontre Lionel Messi et Kylian Mbappé devraient être de la partie face à Reims. Le staff devrait décidé demain si les deux stars de l’attaque parisienne sont titulaires ou non. Ce qui est sur c’est qu’ils seront dans le groupe mais aucun risque ne sera pris à quelques semaines du rendez-vous face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Mauricio Pochettino évoque l’état de santé de Kylian Mbappé : « Nous sommes contents de voir la manière avec laquelle son problème évolue. Il s’est entraîné avec nous les deux dernières séances, et nous prendrons une décision demain pour voir s’il est dans le groupe. »

Puis le technicien argentin a évoqué la reprise de Lionel Messi : « Il y a eu une très bonne évolution tout au long de la semaine. Il s’est bien entraîné, il se sent bien, et nous sommes très heureux de le retrouver parmi nous. Mais il y a eu une période d’inactivité, et il faudra être vigilant à cause de ce facteur-là. »