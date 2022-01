10 équipes se disputeront les cinq places promises au continent africain pour le mondial au Qatar. Les matchs barrages sont prévus pour le mois de mars prochain sous le format d’une confrontation aller-retour.

Beaucoup de grosses affiches au programme avec notamment un énorme choc entre le Cameroun et l’Algérie. Mais aussi l’affrontement entre le Sénégal et l’Egypte. Les deux stars de Liverpool Sadio Mane et Mohamed Salah vont donc se livrer une bataille pour décrocher un billet pour le Qatar.

Le tirage complet :