Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi voit grand pour son club. Après l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale, il veut maintenant s’attaquer au « coeur du club », le Parc des Princes.

Dans les colonnes du Parisien, le président du PSG a évoqué les travaux qu’il souhaitait lancer dans l’enceinte basée rue du Commandant Guilbaud : « J’adore le Parc des Princes mais on a besoin de l’agrandir. C’est important pour le futur. Chaque grand club possède un stade avec 80 000 spectateurs. On ne veut pas prendre de retard. On doit discuter avec Anne Hidalgo (Maire de la ville) car le Parc c’est le cœur du club. Pour développer le club, aller plus loin, on doit regarder toutes les options, » a-t-il déclaré. Pour l’instant, le Parc des Princes peut accueillir 47 929 spectateurs, en Ligue 1 mais le président souhaite s’approcher des plus grandes équipes du monde.