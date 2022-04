Dans une interview accordée à The Athletic, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain mais aussi de l’Association des clubs européens (ECA), souhaite mettre en place une cérémonie d’ouverture pour la Ligue des Champions.

Nasser Al-Khelaïfi veut moderniser la Ligue des Champions. Le président du Paris Saint-Germain et de l’Association des clubs européens a accordé une interview à The Athletic où il a confié son envie de créer une cérémonie d’ouverture pour la plus belle des compétitions de clubs: « Je ne peux pas comprendre comment le Super Bowl peut sembler plus grand que la finale de la Ligue des champions. Le Super Bowl, et les États-Unis en général, ont cet état d’esprit, cette créativité et ce divertissement. C’est ce que j’ai suggéré: organiser une cérémonie d’ouverture de la Ligue des champions, avoir un match lors de la soirée d’ouverture où les vainqueurs affrontent une grande équipe. Ce n’est peut-être pas une bonne idée, mais au moins, défions le statu quo. »

En attendant en 2024, le format de la Ligue des Champions va évoluer. La phase de groupes laissera la place à un mini championnat composé de 36 équipes. Les équipes disputeront dix matchs: 5 à domicile et 5 à l’extérieur. Les huit premiers équipes se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale, les équipes classées entre la 9e et la 24e places participeront à un tour de barrage. Enfin, Les équipes qui termineront 25e ou au-delà seront éliminées sans être reversées en UEFA Europa League.