Auteur d’un très bon match contre Saint-Etienne dimanche dernier, Amine Harit est de retour à un excellent niveau.

Prêté à l’Olympique de Marseille par Schalke 04, le club allemand ne compte pas le conserver. Du coup, des questions se posent sur l’avenir du milieu de terrain marocain. Mais pour le moment, l’intéressé ne veut pas aborder le sujet, préférant se concentrer sur sa saison avec l’OM. « Mon but, c’est de finir bien finir la saison. Mais mon avenir n’est pas lié à la montée de Schalke dans l’élite. On discutera à la fin avec l’OM et avec Schalke. Ça se passe bien depuis quelques semaines, j’ai plus de temps de jeu, ça se passe dans la tête c’est une question de confiance. (…) J’ai toujours cru en moi, je sais ce que j’étais capable d’apporter sur un terrain. J’espère que je vais rester à ce niveau jusqu’à la fin de saison parce que c’est très important« , a indiqué l’ancien Nantais pour Le Phocéen. Amine Harit est apparu à 24 reprises cette saison avec Marseille et a marqué 4 buts toutes compétitions confondues.