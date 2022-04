Samedi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 6-1, contre Clermont lors de la 31e journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, si Neymar et Kylian Mbappé ont inscrit un triplé, Lionel Messi a délivré trois passes décisives. À l’issue de la rencontre, le numéro 7 parisien a exprimé son bonheur d’évoluer au sein de ce trio mais regrette que leur complicité arrive si tard dans la saison.

Kylian Mbappé a des regrets. L’actuel meilleur buteur du championnat de france, est heureux d’évoluer avec Neymar et Lionel Messi mais regrette que la complicité entre les trois hommes arrive si tard dans la saison, comme il l’explique au micro de canal+: « On est content, on a pris beaucoup de plaisir et je pense qu’on en a donné aussi. On continue notre route vers ce 10e titre, je pense qu’il n’est plus très loin. On est très satisfait. Fluide entre nous trois (avec Lionel Messi et Neymar, ndlr) ? C’est dommage que ça arrive que maintenant, après il y a eu des circonstances et des événements qui nous ont retardé. Il y a trois joueurs de qualité et on essaye d’aider l’équipe au maximum. »

