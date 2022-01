L’ailier italien s’est officiellement engagé avec Toronto. Il rejoindra le Canada et la MLS la saison prochaine et ce jusqu’en 2026.

« C’est une journée historique et excitante pour notre club », a déclaré le président du Toronto FC, Bill Manning. « Lorenzo est un attaquant de classe mondiale au sommet de sa carrière. Il a été champion d’Europe avec l’Italie et a joué sur les plus grandes scènes au cours de sa carrière en club avec Naples. Lorenzo a le talent pour changer le jeu. Il joue avec joie et passion, et nos fans et supporters vont adorer le regarder en tant que membre de notre équipe. » A 30 ans, Lorenzo Insigne quitte donc l’Italie et Naples pour une nouvelle aventure à Toronto. Il s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club canadien et percevra un salaire annuel de 11,5 millions d’euros en plus d’un bonus de 4,5 millions d’euros par saison.