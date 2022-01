Selon les informations de Foot Mercato et de TuttoMercatoWeb, Boubacar Kamara ne veut pas partir cet hiver. Il quittera donc Marseille l’été prochain et gratuitement.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara veut aller au bout de son contrat. Il ne veut pas partir cet hiver et devrait donc quitter le club gratuitement l’été prochain. Plusieurs clubs étaient intéressés à le recruter dès cet hiver, soit six mois avant la fin de son contrat, mais le milieu de terrain marseillais ne voudrait pas quitter le club en janvier. Un départ au mercato hivernal aurait permis à Marseille d’empocher une petite somme pour le départ de son joueur formé au club mais ce ne sera pas le cas. Pour ne pas qu’il quitte la cité phocéenne gratuitement ou pour le conserver, des offres de prolongation de contrat lui ont été transmises mais il les auraient toutes refusées. Pour recruter le Français de 22 ans gratuitement l’été prochain, la bataille fait déjà rage. Ainsi le FC Barcelone, le Bayern Munich et Chelsea seraient déjà en contact avec son agent.