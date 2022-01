Quasiment blessé depuis le début de la saison avec le Real Madrid, Gareth Bale réfléchit à son avenir. Le Gallois est en fin de contrat à l’issue de la saison mais attend le mois de mars pour prendre une décision importante dans sa carrière.

Depuis quelques saisons maintenant Gareth Bale n’est plus passionné par le football, il n’y a qu’en sélection qu’il se dépasse. Cette saison une nouvelle fois gênée par les blessures il n’a disputé que trois matchs de Liga avec le Real Madrid. Selon les informations de Sky SPorts, le joueur du Real Madrid envisage d’arrêter sa carrière de footballeur si le Pays de Galles ne se qualifie pas pour la prochaine Coupe du monde en 2022. Les Gallois ont rendez-vous l’Autriche en barrages, le 24 mars prochain, avant s’ils l’emportent de jouer leur billet pour le Qatar face à l’Ecosse ou l’Ukraine. A l’issue de ces matchs décisifs, il prendra sa décision. En revanche, si le pays de Galles se qualifie il ferait tout pour rester en forme et aider sa nation en novembre et décembre 2022. Le média britannique indique qu’un départ vers Swansea City ou Cardiff City, deux clubs gallois, est évoqué pour l’été prochain.