Dimanche après-midi, le FC Nantes s’est imposé à Lorient (2-0) lors de la 10ème journée de Ligue 1.

Une victoire quitter permet à Nantes de prendre un peu d’air. Un succès qui permet au FC Nantes de conserver cette 14ème place au classement de la Ligue 1. Bamba (80e) et Blas (83e) ont marqué les deux buts des Canaris. En face, Lorient reste 17e au classement. Sport.fr vous propose de revivre cette journée à travers les coulisses et les plus belles images de cette rencontre via la réalisation du club ci-dessous.