Arrivé libre à Montpellier en provenance du Forez et de l’AS Saint-Etienne il y a quelques jours Wahbi Khazri a été présenté aux médias et l’ex stéphanois est très reconnaissant.

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’attaquant tunisien a tenu à remercier son nouveau club et il entend bien rendre cette confiance. « Le Président, le directeur sportif et le coach m’ont donné envie de venir, j’ai été très bien accueilli, j’ai envie de rendre en retour sur le terrain. J’aime marquer, faire marquer, j’aime être décisif, je suis disponible pour le collectif et là où le coach a besoin de moi. » Rappelons que Wahbi Khazri a signé dans l’Hérault jusqu’en juin 2023.