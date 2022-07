L’Olympique de Marseille s’est attaché les services du défenseur central de l’Equipe de France U19 Isaak Touré. Une arrivée surprise mais qui pourrait bien porter ses fruits dans les prochains mois.

Entraîneur du Havre, Paul Le Guen a donné son sentiment sur ce transfert lui qui connaît sur le bout des doigts le jeune Touré qu’il a dirigé la saison dernière sur le banc du HAC. Dans les colonnes de ‘l’Equipe’ il s’est exprimé et selon lui Touré peut réussir dans la cité phocéenne. « Il a encore un peu de travail, mais il peut y arriver à Marseille. Il aime le foot, il aime jouer et il aime travailler, ce qui lui donnera forcément la possibilité de progresser. C’est un super technicien de 2,04 m, et il a le sens du jeu, résume Le Guen. Je n’avais encore jamais vu un joueur aussi athlétique avec une telle technique. » A confié le Guen qui voit l’immense défenseur de 2 mètres 04 s’imposer en charnière centrale avec l’OM.