Jean-Clair Todibo pourrait être la clé du Barça pour obtenir la signature de Jules Koundé.

Ce n’est pas nouveau, le FC Barcelone et notamment Xavi souhaitent recruter Jules Koundé depuis un moment. Et c’est toujours d’actualité lors de ce mercato estival, malgré la signature d’Andreas Christensen. Les Blaugrana sont d’ailleurs à la lutte avec Chelsea pour recruter le défenseur central français. Si les moyens financiers du Barça sont moins important que ceux des Blues, les Catalans ont un as dans leur manche. Selon les informations de Sport.es, Jean-Clair Todibo pourrait être la clé de la venue de Jules Koundé.

S’il est actuellement un joueur de l’OGC Nice, l’ancien Toulousain est une ancienne propriété du FC Barcelone. Les Catalans ont vendu Todibo aux Aiglons avec la garantie d’obtenir 25% de la future vente du défenseur central. Et c’est là que le stratagème de Joan Laporta prend forme. Séville devrait perdre sa défense centrale Koundé-Diego Carlos, alors incorporer Todibo serait une bonne nouvelle pour les Andalous. L’ancien du TFC est un jeune prometteur avec un bon niveau et son prix pourrait grimper dans les années à venir. Le Barça propose donc : de ne pas récupérer les 25% de la vente de Todibo s’il est transféré à Séville et à ajouter 35 millions d’euros supplémentaires, à payé sur deux ans, pour Koundé.