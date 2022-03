Le portier suisse Jonas Omlin, 28 ans, réalise une saison exceptionnelle dans les buts du MHSC.

L’un des artisans du succès du club héraultais, c’est lui. Jonas Omlin multiplie les arrêts et sécurise sa défense. Exemple ce dimanche, lors de la victoire de Montpellier sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (0-2). Alors que son équipe était réduite à 9 tout au long de la seconde période, après les expulsions de Cozza et Ristic, Omlin a conservé sa cage inviolée et même stoppé un penalty !

Omlin a débarqué à Montpellier à l’été 2020 en provenance du FC Bâle. Il s’est depuis lors imposé comme l’un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1… peut-être même le meilleur !